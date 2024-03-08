«Нефтехимик» дома обыграл КАМАЗ

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«Нефтехимик» на своем поле победил КАМАЗ в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Счет на 58-й минуте открыл Константин Базелюк. В концовке преимущество хозяев удвоил Артем Котик.

«Нефтехимик» (30 очков) одержал третью победу подряд и занимает восьмое место в ФНЛ. КАМАЗ (26) идет 12-м в турнирной таблице первой лиги.