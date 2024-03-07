Кузнецов — о вылете «Рубина» в ФНЛ: «На 70 процентов можно было остаться в РПЛ»

Полузащитник «Родины» Даниил Кузнецов вспомнил вылет «Рубина» в ФНЛ.

«Мне кажется, что с 70-процентной вероятностью можно было не вылететь. Много об этом думал потом, для меня это был шок. Не за этим я переходил в «Рубин», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Казанский клуб находился в ФНЛ на протяжении сезона-2022/23.

За «Рубин» Кузнецов сыграл 18 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.