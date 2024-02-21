Лебеденко рассказал, почему продолжает играть в футбол в 40 лет

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал, почему продолжает играть в футбол в 40 лет.

— По последним тестам ты в тройке самых выносливых игроков «Торпедо». Откуда столько желания убиваться в 40 лет?

— Все просто: я готов к этим нагрузкам и привык терпеть. Это не что-то уникальное: например, в поколении, которое было до меня, терпеть умели еще лучше. В этом наше отличие от современной молодежи. Почему бы сейчас не посоревноваться с ними? Это подстегивает.

— Топ-форму Роналду в 39 лет объясняют скрупулезным отношением к тренировкам в зале, восстановлению, питанию, сну. Тебя можно назвать таким же фанатиком режима?

— Нет, у нас все-таки разный уровень: на Криштиану работает целая команда тренеров и персональных ассистентов, а на меня — только жена. К слову, все, что связано с питанием, лежит именно на супруге. Ее влияние не менее важно, чем работа команды Роналду! А возможно, даже и более.

— Ты уже рекордсмен РПЛ как автор самого возрастного гола. Есть ли цель обновить свое достижение?

— Снова сыграть и забить в премьер-лиге, конечно, хочется. Но одного моего желания мало — необходимо решение руководства и тренерского штаба [по контракту на следующий сезон] и достижения командой цели. Если все сложится, буду очень рад.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Лебеденко сыграл 19 матчей за «Торпедо», забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.