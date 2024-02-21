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21 февраля, 12:10

Лебеденко — об игре в 40 лет: «На Роналду работает команда тренеров, на меня — только жена»

Лебеденко рассказал, почему продолжает играть в футбол в 40 лет
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко.
Игорь Лебеденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал, почему продолжает играть в футбол в 40 лет.

— По последним тестам ты в тройке самых выносливых игроков «Торпедо». Откуда столько желания убиваться в 40 лет?

— Все просто: я готов к этим нагрузкам и привык терпеть. Это не что-то уникальное: например, в поколении, которое было до меня, терпеть умели еще лучше. В этом наше отличие от современной молодежи. Почему бы сейчас не посоревноваться с ними? Это подстегивает.

— Топ-форму Роналду в 39 лет объясняют скрупулезным отношением к тренировкам в зале, восстановлению, питанию, сну. Тебя можно назвать таким же фанатиком режима?

— Нет, у нас все-таки разный уровень: на Криштиану работает целая команда тренеров и персональных ассистентов, а на меня — только жена. К слову, все, что связано с питанием, лежит именно на супруге. Ее влияние не менее важно, чем работа команды Роналду! А возможно, даже и более.

— Ты уже рекордсмен РПЛ как автор самого возрастного гола. Есть ли цель обновить свое достижение?

— Снова сыграть и забить в премьер-лиге, конечно, хочется. Но одного моего желания мало — необходимо решение руководства и тренерского штаба [по контракту на следующий сезон] и достижения командой цели. Если все сложится, буду очень рад.

Игорь Лебеденко и&nbsp;Станислав Черчесов. «Разняв драку, Черчесов сказал: «Я что, девочка, чтобы за меня биться?» Интервью главного феномена нашего футбола

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Лебеденко сыграл 19 матчей за «Торпедо», забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.03 11:30
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 13:30
Сокол – Динамо Мх
 - : -
2.03 15:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 15:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 16:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 16:30
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
4.03 17:00
Химки – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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