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20 февраля, 17:13

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Возможно, еще будут новички»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб не завершил свою работу на трансферном рынке.

«Пока конкретно ничего не могу сказать. Работа ведется. Если появится интересный игрок, мы рассмотрим. Еще новички? Все возможно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинцы в 20 турах Мелбет-Первой лиги набрали 37 очков и занимают первое место. Ранее Курбан Бердыев покинул пост главного тренера команды. Его сменил Хасанби Биджиев.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.03 11:30
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 13:30
Сокол – Динамо Мх
 - : -
2.03 15:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 15:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 16:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 16:30
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
4.03 17:00
Химки – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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