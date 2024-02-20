Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Возможно, еще будут новички»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб не завершил свою работу на трансферном рынке.

«Пока конкретно ничего не могу сказать. Работа ведется. Если появится интересный игрок, мы рассмотрим. Еще новички? Все возможно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинцы в 20 турах Мелбет-Первой лиги набрали 37 очков и занимают первое место. Ранее Курбан Бердыев покинул пост главного тренера команды. Его сменил Хасанби Биджиев.