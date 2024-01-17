Игнатьев поддержал назначение Кононова на пост наставника «Торпедо»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о назначении на этот пост экс-наставника «Краснодара» и «Спартака» Олега Кононова.

«Не знаю, какие задачи в клубе ставят. Там все аморфное. Под задачи, о которых они объявили, я не вижу действенных шагов, и чехарда с тренерским составом, с руководящими органами клуба это подтверждает. Кононов, наверное, заслуживает того, чтобы работать на таком уровне. Он себя проявил состоятельным и самостоятельным человеком, с творческими задатками. Другое дело, как у него пойдет, потому что в «Торпедо» группа, которая обозначается менеджерской, никак не соответствует стоящим перед футболом и данным клубом задачам. Они шарахаются, принимают какие-то решения. Я поддерживаю эту кандидатуру — уверенного тренера, хорошего специалиста. Дальше все упирается в те вышестоящие органы, которые набирают, формируют, отвечают и за селекцию, и за развитие клуба — но без определенного понимания, как это делается, и без настоящих знаний», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Он также заявил, что надо дать тренерам свободу.

«В конце будете требовать — не по прошествии каких-то дней, минут и секунд принимать решение по смене наставника, а после того, как увидите его концепт, его понимание, направление. Тогда можно принимать решение, убирать тренера или не убирать. А вообще-то, надо сосредоточиться на выборе специалиста, долго прощупывая его возможности, его понимание, его стремление работать. И после этого приглашать в команду — а не наоборот: вначале пригласить, а потом разбираться», — добавил Игнатьев.

В начале сезона-2023/24 автозаводцев возглавлял испанец Пеп Клотет, который был отправлен в отставку 3 октября. Последние восемь туров Мелбет-Первой лиги (5 — в статусе и.о.) черно-белыми руководил Артем Горлов.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.

Ранее Кононов тренировал в России «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» (дважды), московский «Спартак» и «Леон Сатурн».