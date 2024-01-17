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Игнатьев поддержал назначение Кононова на пост наставника «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о назначении на этот пост экс-наставника «Краснодара» и «Спартака» Олега Кононова.

«Не знаю, какие задачи в клубе ставят. Там все аморфное. Под задачи, о которых они объявили, я не вижу действенных шагов, и чехарда с тренерским составом, с руководящими органами клуба это подтверждает. Кононов, наверное, заслуживает того, чтобы работать на таком уровне. Он себя проявил состоятельным и самостоятельным человеком, с творческими задатками. Другое дело, как у него пойдет, потому что в «Торпедо» группа, которая обозначается менеджерской, никак не соответствует стоящим перед футболом и данным клубом задачам. Они шарахаются, принимают какие-то решения. Я поддерживаю эту кандидатуру — уверенного тренера, хорошего специалиста. Дальше все упирается в те вышестоящие органы, которые набирают, формируют, отвечают и за селекцию, и за развитие клуба — но без определенного понимания, как это делается, и без настоящих знаний», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Он также заявил, что надо дать тренерам свободу.

«В конце будете требовать — не по прошествии каких-то дней, минут и секунд принимать решение по смене наставника, а после того, как увидите его концепт, его понимание, направление. Тогда можно принимать решение, убирать тренера или не убирать. А вообще-то, надо сосредоточиться на выборе специалиста, долго прощупывая его возможности, его понимание, его стремление работать. И после этого приглашать в команду — а не наоборот: вначале пригласить, а потом разбираться», — добавил Игнатьев.

В начале сезона-2023/24 автозаводцев возглавлял испанец Пеп Клотет, который был отправлен в отставку 3 октября. Последние восемь туров Мелбет-Первой лиги (5 — в статусе и.о.) черно-белыми руководил Артем Горлов.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.

Ранее Кононов тренировал в России «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» (дважды), московский «Спартак» и «Леон Сатурн».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/17/22131355.shtml?updated
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Борис Игнатьев
Олег Кононов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
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