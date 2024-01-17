Дмитрий Рыскин назначен спортивным директором «Торпедо»
Бывший спортивный директор «Сатурна» Дмитрий Рыскин занял аналогичный пост в «Торпедо», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Ранее 28-летний работал специалистом селекционного отдела «Рубина», менеджером молодежной команды «Ростова», исполнительным директором ФК «Красная Пресня» и спортивным директором «Сатурна»,
Дмитрий Рыскин — сын спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина.
17 января «Торпедо» объявило о назначении Александра Волнушкина президентом клуба. Новым главным тренером команды стал Олег Кононов.
Источник: ФК «Торпедо»
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|
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|10
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|5
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|35
|
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|
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|
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|6
|6
|8
|25-33
|24
|
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|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
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|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
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|4
|7
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|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
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Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
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|3.03
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Сокол – Динамо Мх
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Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
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|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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|
|
Никита Глушков
Енисей
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|
|
Егор Иванов
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|И
|К
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Тюмень
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|1
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