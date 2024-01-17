В «Торпедо» планируют играть весной в «Лужниках»

Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин в интервью «СЭ» допустил, что весной «Торпедо» будет проводить матчи первой лиги в «Лужниках».

— Где команда будет проводить матчи весной? На «Арене Химки» или в «Лужниках»?

— Думаю, в «Лужниках».

— Но аренда-то дороже.

— Тем не менее для болельщиков удобнее.

— Специалисты полагают, что у «Торпедо» наблюдается перебор хороших футболистов для ФНЛ. Будете ли сейчас разгружать состав?

— Не вижу тут никакой проблемы. Если у тренера есть инструменты для решения цели, он не будет от них отказываться.

— Будете ли вы расставаться, например, с нападающим Дмитрием Полозом, у которого слишком большая зарплата по меркам первой лиги?

— Мы об этом даже разговаривать сейчас не будем. Все наполнены единой целью. 14 матчей — 14 побед!

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.