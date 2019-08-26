Сергей Игнашевич: «Мог бы я перейти в «Спартак»? В ЦСКА пришел из «Локомотива»
20:02
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич во время интервью с бывшим футболистом «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгением Савиным, отвечая на вопрос о возможном переходе в «Спартак», когда был футболистом, напомнил, что перешел в ЦСКА из «Локомотива». Об этом сообщает Youtube-канал «Красава».
Игнашевич завершил карьеру летом 2018-го после чемпионата мира в России.
— Мог бы я перейти в «Спартак» когда-нибудь? — сказал Игнашевич. — Я ведь перешел в ЦСКА из «Локомотива».
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