Сергей Игнашевич: «Мог бы я перейти в «Спартак»? В ЦСКА пришел из «Локомотива»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич во время интервью с бывшим футболистом «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгением Савиным, отвечая на вопрос о возможном переходе в «Спартак», когда был футболистом, напомнил, что перешел в ЦСКА из «Локомотива». Об этом сообщает Youtube-канал «Красава».

Игнашевич завершил карьеру летом 2018-го после чемпионата мира в России.

— Мог бы я перейти в «Спартак» когда-нибудь? — сказал Игнашевич. — Я ведь перешел в ЦСКА из «Локомотива».

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