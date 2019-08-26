Игнашевич назвал лучшую лигу в мире. Ответ вас удивит

Бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин взял интервью у главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича. 40-летний российский специалист уверен, что у него есть кредит доверия перед руководством московской команды.

Игнашевич также отметил, что считает ФНЛ лучшей лигой мира из-за большого количества игр.

— Давно убил в себе футболиста, — сказал Игнашевич на видео Youtube-канала «Красава». — Как только закончил, так сразу убил. Как только перестаешь тренироваться, то появляются силы и начинаешь анализировать — работать тренером. Мне прекрасно видно, когда защитники допускают какие-то ошибки.

Я уверен, что есть право на ошибку. Потому что они понимали, что у них будет тренер без практики. Игры в ФНЛ можно сравнить с работой врача скорой помощи, настоящий марафон. Это лучшая лига мира.

Сергей Игнашевич: «Мог бы я перейти в «Спартак»? В ЦСКА пришел из «Локомотива»