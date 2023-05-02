Ходжаниязов считает, что слова Карпина о проблемах российских игроков с психологией похожи на правду

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов отреагировал на высказывание главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о проблемах с психологией у российских игроков.

«Похоже на правду. У Валерия Георгиевича колоссальный опыт — он долго играл за границей, тренировал. Видел систему подготовки футболистов там и здесь. Поэтому имеет представление, о чем говорит. Понимает, почему там футбол прогрессирует и есть очень много молодых ребят, которые играют на самом высоком уровне, а у нас нет», — приводит «РБ Спорт» слова Ходжаниязова.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.