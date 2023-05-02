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Сегодня, 10:55

Ходжаниязов считает, что слова Карпина о проблемах российских игроков с психологией похожи на правду

Алина Савинова
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Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов отреагировал на высказывание главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о проблемах с психологией у российских игроков.

«Похоже на правду. У Валерия Георгиевича колоссальный опыт — он долго играл за границей, тренировал. Видел систему подготовки футболистов там и здесь. Поэтому имеет представление, о чем говорит. Понимает, почему там футбол прогрессирует и есть очень много молодых ребят, которые играют на самом высоком уровне, а у нас нет», — приводит «РБ Спорт» слова Ходжаниязова.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-akrona-hodzhaniyazov-slova-karpina-pro-problemy-rossijskih-igrokov-s-psihologiej-pohozhi-na-pravdu/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 0 : 0
29.04 13:00
Енисей – Родина
 0 : 1
29.04 14:00
Велес – Шинник
 1 : 1
29.04 16:00
Кубань – Акрон
 1 : 1
29.04 16:00
Волга – Краснодар-2
 1 : 0
29.04 17:00
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
29.04 17:30
Нефтехимик – Балтика
 0 : 0
29.04 18:00
Рубин – СКА-Хаб.
 3 : 1
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 2 : 1
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
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