«Нефтехимик» — «Алания»: видеообзор матча первой лиги

«Алания» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги в гостях проиграла «Нефтехимику» — 0:3.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

Владикавказцы провели большую часть матча в меньшинстве — на 19-й минуте был удален Сослан Качмазов.

«Нефтехимик» открыл счет на 51-й минуте благодаря автоголу Константина Плиева. На 51-й минуте с пенальти отличился Павел Котов. Окончательный счет на 57-й минуте установил Данила Емельянов.