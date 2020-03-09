«Химки» разгромили «Томь» в первом для себя матче после зимней паузы в ФНЛ

В матче 26-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одержали крупную победу над «Томью» на своем поле со счетом 3:0. В конце первого тайма счет открыл полузащитник хозяев Дмитрий Барков, а во второй половине встречи дублем отличился форвард Александр Смирнов.

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Химки» — «Томь» (Томск) — 3:0 (1:0)

Голы: Барков, 45+1 (1:0). Смирнов, 70 (2:0). Смирнов, 76 (3:0).

«Химки»: Хомич, Гапон, Смирнов, Данилкин, Тихий, Трошечкин, Корян (Георгиевский, 78), Боженов, Полярус (Алиев, 72), Мартусевич, Барков (Скворцов, 75).

«Томь» (Томск): Вавилин, Синяк, Каккоев (Андреев, 85), Иванов, Горбатюк, Рукас, Шалаев (Буранов, 74), Киреенко (Ахъядов, 27), Казанков, Долгов (Тлупов, 71), Визнович (Плетнев, 77).

Предупреждения: Тихий, 16. Шалаев, 26. Каккоев, 61. Долгов, 68. Тлупов, 75.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

9 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».