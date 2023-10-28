«Родина» разгромила «Волгарь», «Шинник» и «Торпедо» сыграли вничью в матчах Мелбет-Первой лиги
«Родина» на выезде обыграла «Волгарь» в матче 16-го тура Мелбет-Первой — 4:0.
Голы забили Иван Тимошенко, оформивший дубль, Максим Турищев и Владислав Самко.
В другой встрече 16-го тура «Шинник» и «Торпедо» сыграли вничью — 1:1. За клуб из Ярославля забил Артем Самсонов, за москвичей — Георгий Гонгадзе.
«Родина» набрала 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Вогларь» — 18-й (12 баллов), «Шинник» — 10-й (21). «Торпедо» находится на седьмой строчке (22).
Источник: Таблица ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
2
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
3
|Динамо Мх
|15
|8
|4
|3
|15-6
|28
|
4
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
5
|Химки
|15
|7
|4
|4
|20-16
|25
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|16
|5
|6
|5
|23-17
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
14
|Сокол
|16
|5
|4
|7
|17-27
|19
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|16
|3
|5
|8
|12-20
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|16:30
|
Алания – Арсенал
|1 : 1
|28.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Ленинградец
|2 : 1
|28.10
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 0
|28.10
|14:00
|
Сокол – Акрон
|0 : 1
|28.10
|16:00
|
Шинник – Торпедо
|1 : 1
|28.10
|16:00
|
Волгарь – Родина
|0 : 4
|28.10
|16:30
|
Кубань – Черноморец
|- : -
|28.10
|17:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|28.10
|18:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
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