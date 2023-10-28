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Сегодня, 17:58

«Родина» разгромила «Волгарь», «Шинник» и «Торпедо» сыграли вничью в матчах Мелбет-Первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Родина» на выезде обыграла «Волгарь» в матче 16-го тура Мелбет-Первой — 4:0.

Голы забили Иван Тимошенко, оформивший дубль, Максим Турищев и Владислав Самко.

В другой встрече 16-го тура «Шинник» и «Торпедо» сыграли вничью — 1:1. За клуб из Ярославля забил Артем Самсонов, за москвичей — Георгий Гонгадзе.

«Родина» набрала 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Вогларь» — 18-й (12 баллов), «Шинник» — 10-й (21). «Торпедо» находится на седьмой строчке (22).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
0:4
Родина
Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Торпедо М

Источник: Таблица ФНЛ
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
0
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«Химки» — «Динамо Махачкала»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
3
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 2 : 1
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 0
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 0 : 1
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 1 : 1
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 0 : 4
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 - : -
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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