«Родина» разгромила «Волгарь», «Шинник» и «Торпедо» сыграли вничью в матчах Мелбет-Первой лиги

«Родина» на выезде обыграла «Волгарь» в матче 16-го тура Мелбет-Первой — 4:0.

Голы забили Иван Тимошенко, оформивший дубль, Максим Турищев и Владислав Самко.

В другой встрече 16-го тура «Шинник» и «Торпедо» сыграли вничью — 1:1. За клуб из Ярославля забил Артем Самсонов, за москвичей — Георгий Гонгадзе.

«Родина» набрала 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Вогларь» — 18-й (12 баллов), «Шинник» — 10-й (21). «Торпедо» находится на седьмой строчке (22).