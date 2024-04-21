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Сегодня, 13:31

Губерниев: «Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:3).

По мнению Тихонова, судья совершила ряд ошибок в прошедшей встрече.

«Какое отношение квалификации Опейкиной как судьи имеет отношение к тому, что она женщина? Не важно, какого пола человек, главное — оценить его профессиональные качества. Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», — цитирует Губерниева Sport24.

После поражения от хабаровчан «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

24 апреля красноярский клуб проведет выездную встречу с саратовским «Соколом».

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
Дмитрий Губерниев
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Тренер «Родины» Артига: «По составу и уровню команды мы готовы к РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 27 15 5 7 30-14 50
2
 Акрон 27 14 7 6 41-21 49
3
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
4
 Арсенал 27 11 12 4 32-19 45
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Нефтехимик 27 11 7 9 28-25 40
7
 Тюмень 27 11 7 9 30-27 40
8
 Алания 27 9 10 8 31-36 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 26-27 36
11
 Торпедо 27 9 8 10 24-26 35
12
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
13
 Шинник 27 9 7 11 30-37 34
14
 Черноморец 27 7 10 10 26-30 31
15
 Сокол 27 7 7 13 23-43 28
16
 Ленинградец 27 6 8 13 19-35 26
17
 Волгарь 27 5 10 12 23-37 25
18
 Кубань 27 5 7 15 19-41 22
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 - : -
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
24.04 17:00
Алания – Кубань
 - : -
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 - : -
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 - : -
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 - : -
24.04 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
24.04 19:00
Химки – КАМАЗ
 - : -
24.04 19:30
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 14 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 22 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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