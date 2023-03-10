Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:20

Тренер «Рубина»: «Уже обратно в Турцию захотелось — там комфортные погодные условия»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке перед игрой ФНЛ с «Волгой».

— Привыкли к погоде в России после сборов в Турции?

— Уже обратно в Турцию захотелось — там более комфортные погодные условия. Теперь надо привыкнуть к погоде, к полям. Это работа и наша задача при любых сбивающих факторах показывать футбол и добивались результата. Все профессионалы.

— В каком состоянии поле на «Ак Барс Арене»?

— Мы еще не проверяли, видели только на фотографиях. Думаю, оно примерно такого же качества, как и здесь (на тренировочной базе — прим), разве что, травы побольше будет. Мы там не тренируемся, считаем, что оно аналогичного качества и глобально оно не будет другое.

— В каком психологическом состоянии команда? Прибавилась уверенность в своих силах после победы в первом весеннем матче?

— Нужно втянутся в чемпионат. Одно дело показывать результат на сборах, другое — перенести это на официальные соревнования. Настроение хорошее, понятно, что победа далась нелегко. Были у соперника моменты свести игру на ничью. Какие-то ошибки мы поправим и надеемся, будем показывать такие же результаты.

— Карадениз заявил, что если месяц будет готовиться, то готов сыграть за «Рубин»...

— Гекдениз — легенда «Рубина». Если он готов, то почему бы и нет? Главное — принять российское гражданство, потому что все места иностранцев в заявке заняты.

— Есть психологический момент, что «Рубин» вышел на второе место в таблице — это прямой выход в РПЛ?

— Я периодически сталкиваюсь с вопросами о турнирной таблице и поэтому хочу сказать сразу, что мы нацелены и заточены выигрывать каждый конкретный матч. Неважно как играет соперник и на каком они месте. Чтобы на это не оглядываться, нам нужно просто побеждать во всех оставшихся играх — мы к этому будем стремиться. Особо не рассчитываем, где будем брать очки, кто потеряет. Нацеливаемся на свою игру и свой результат.

Гекдениз Карадениз
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
0
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов — о компенсации от «Левски»: «Нужно заплатить больше денег, чем они нам компенсируют»

Олег Иванов: «На «Рубин» в ФНЛ двойные премиальные, у соперников шанс заработать на нас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 12 8 1 40-21 44
2
 Рубин 21 11 7 3 37-23 40
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 КАМАЗ 21 8 8 5 27-21 32
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 21 7 7 7 18-16 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
13
 Акрон 21 4 11 6 19-25 23
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 21 3 7 11 15-29 16
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 - : -
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 - : -
12.03 15:00
Рубин – Волга
 - : -
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 - : -
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 - : -
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
13.03 17:00
Алания – Кубань
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 19 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости