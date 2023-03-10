Тренер «Рубина»: «Уже обратно в Турцию захотелось — там комфортные погодные условия»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке перед игрой ФНЛ с «Волгой».

— Привыкли к погоде в России после сборов в Турции?

— Уже обратно в Турцию захотелось — там более комфортные погодные условия. Теперь надо привыкнуть к погоде, к полям. Это работа и наша задача при любых сбивающих факторах показывать футбол и добивались результата. Все профессионалы.

— В каком состоянии поле на «Ак Барс Арене»?

— Мы еще не проверяли, видели только на фотографиях. Думаю, оно примерно такого же качества, как и здесь (на тренировочной базе — прим), разве что, травы побольше будет. Мы там не тренируемся, считаем, что оно аналогичного качества и глобально оно не будет другое.

— В каком психологическом состоянии команда? Прибавилась уверенность в своих силах после победы в первом весеннем матче?

— Нужно втянутся в чемпионат. Одно дело показывать результат на сборах, другое — перенести это на официальные соревнования. Настроение хорошее, понятно, что победа далась нелегко. Были у соперника моменты свести игру на ничью. Какие-то ошибки мы поправим и надеемся, будем показывать такие же результаты.

— Карадениз заявил, что если месяц будет готовиться, то готов сыграть за «Рубин»...

— Гекдениз — легенда «Рубина». Если он готов, то почему бы и нет? Главное — принять российское гражданство, потому что все места иностранцев в заявке заняты.

— Есть психологический момент, что «Рубин» вышел на второе место в таблице — это прямой выход в РПЛ?

— Я периодически сталкиваюсь с вопросами о турнирной таблице и поэтому хочу сказать сразу, что мы нацелены и заточены выигрывать каждый конкретный матч. Неважно как играет соперник и на каком они месте. Чтобы на это не оглядываться, нам нужно просто побеждать во всех оставшихся играх — мы к этому будем стремиться. Особо не рассчитываем, где будем брать очки, кто потеряет. Нацеливаемся на свою игру и свой результат.