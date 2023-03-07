Президент «Урала» Иванов — о компенсации от «Левски»: «Нужно заплатить больше денег, чем они нам компенсируют»
Президент «Урала» Иванов поделился мнением о компенсации от «Левски»
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб компенсацию от болгарского «Левски» за отмену товарищеского матча на сборах в ОАЭ.
«Будем ли настаивать на компенсации от «Левски»? Нужно подавать определенные документы и заплатить больше денег, чем они нам компенсируют. Но мы будем требовать. Думаю, мы договоримся с «Левски», — сказал Иванов «СЭ».
Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике со стороны болельщиков и приняла решение отказаться от матчей против «Спартака» и «Урала».
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|12
|8
|1
|40-21
|44
|
2
|Рубин
|21
|11
|7
|3
|37-23
|40
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|21
|9
|6
|6
|38-25
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|КАМАЗ
|21
|8
|8
|5
|27-21
|32
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|7
|7
|7
|18-16
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
13
|Акрон
|21
|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|21
|3
|7
|11
|15-29
|16
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
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32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|4 : 1
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|0 : 0
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|2 : 1
|5.03
|16:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|0 : 0
|5.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
КАМАЗ – Волга
|0 : 0
|6.03
|17:30
|
Кубань – Рубин
|1 : 2
|6.03
|20:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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