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Президент «Урала» Иванов — о компенсации от «Левски»: «Нужно заплатить больше денег, чем они нам компенсируют»

Президент «Урала» Иванов поделился мнением о компенсации от «Левски»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб компенсацию от болгарского «Левски» за отмену товарищеского матча на сборах в ОАЭ.

«Будем ли настаивать на компенсации от «Левски»? Нужно подавать определенные документы и заплатить больше денег, чем они нам компенсируют. Но мы будем требовать. Думаю, мы договоримся с «Левски», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике со стороны болельщиков и приняла решение отказаться от матчей против «Спартака» и «Урала».

ФК Левски
ФК Урал
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«Балтика» победила «СКА-Хабаровск» дома и оторвалась от «Рубина» на 4 очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 12 8 1 40-21 44
2
 Рубин 21 11 7 3 37-23 40
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 КАМАЗ 21 8 8 5 27-21 32
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 21 7 7 7 18-16 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
13
 Акрон 21 4 11 6 19-25 23
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 21 3 7 11 15-29 16
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
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33 тур
34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 4 : 1
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 2 : 1
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 0 : 0
5.03 15:00
Родина – Шинник
 2 : 1
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 0 : 0
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 0 : 0
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 0 : 0
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 1 : 2
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
 2 : 0
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 19 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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