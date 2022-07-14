Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с полузащитником греческого «Апполона» Хуаном Фелипе Вильей.

«Да, мы интересовались этим игроком. Однако знаю, что ни контракта, ни какой-то обратной связи там не было. Покупал уже билеты на самолет, а мы расторгли сделку? Он мог покупать билет, видимо, хотел очень сильно. Что поделаешь? Если у них есть контракт на руках, то, конечно, они могут подать в суд. Но контракта нет», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что представители игрока могут подать в суд на «Уфу», так как клуб в последний момент разорвал сделку с футболистом в последний момент.