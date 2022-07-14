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Газизов — о ситуации с полузащитником «Апполона»: «Ни контракта, ни какой-то обратной связи не было»

Газизов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Апполона» Вильей
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с полузащитником греческого «Апполона» Хуаном Фелипе Вильей.

«Да, мы интересовались этим игроком. Однако знаю, что ни контракта, ни какой-то обратной связи там не было. Покупал уже билеты на самолет, а мы расторгли сделку? Он мог покупать билет, видимо, хотел очень сильно. Что поделаешь? Если у них есть контракт на руках, то, конечно, они могут подать в суд. Но контракта нет», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что представители игрока могут подать в суд на «Уфу», так как клуб в последний момент разорвал сделку с футболистом в последний момент.

Шамиль Газизов
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