Источник: Представители полузащитника «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»

Представители полузащитника «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»

«Уфа» сделала предложение полузащитнику «Аполлона» Хуану Фелипе Вилье, сообщает Sport24.

По информации источника, 22-летний колумбиец принял предложение уфимцев, но в момент, когда оформлял билеты на самолет, клуб отменил сделку в одностороннем порядке.

Отмечается, что представители полузащитника рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы».

В прошедшем сезоне Вилья забил два мяча и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Аполлон» во всех турнирах.