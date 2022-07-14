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Источник: Представители полузащитника «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»

Представители полузащитника «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Уфа» сделала предложение полузащитнику «Аполлона» Хуану Фелипе Вилье, сообщает Sport24.

По информации источника, 22-летний колумбиец принял предложение уфимцев, но в момент, когда оформлял билеты на самолет, клуб отменил сделку в одностороннем порядке.

Отмечается, что представители полузащитника рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы».

В прошедшем сезоне Вилья забил два мяча и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Аполлон» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-14-predstaviteli-igroka-apollona-vili-mogut-podat-v-sud-na-ufu
Футбол
ФНЛ
ФК Уфа
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