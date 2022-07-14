Источник: Представители полузащитника «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»
Представители полузащитника «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»
«Уфа» сделала предложение полузащитнику «Аполлона» Хуану Фелипе Вилье, сообщает Sport24.
По информации источника, 22-летний колумбиец принял предложение уфимцев, но в момент, когда оформлял билеты на самолет, клуб отменил сделку в одностороннем порядке.
Отмечается, что представители полузащитника рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы».
В прошедшем сезоне Вилья забил два мяча и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Аполлон» во всех турнирах.
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