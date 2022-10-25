Гендиректор «Севастополя» рассказал, когда ФНЛ включит крымские клубы в свой состав
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалов сообщил, когда Футбольная национальная лига (ФНЛ) включит крымские клубы в свой состав.
«Наиль Измайлов приезжал в Крым. Я встречался и общался с ним. Он уже понимает, в какой ситуации мы находимся, познакомился с людьми, присутствовал на их матчах. Последний раз мы с ним виделись 12 октября в Ялте на игре «Рубина Ялты» и «Севастополя». Измайлов заверил, что работа над принятием клубов ведется. Осталось решить технические вопросы. Самое важное сейчас — получить документы, необходимые для лицензирования», — заявил Чалов RT.
24 октября зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что у футбольных команд Севастополя и Крыма будет возможность принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.
Президент ФНЛ Измайлов рассказал подробности об интеграции крымских клубов в российские соревнования
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
|30.10
|00:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|30.10
|00:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|00:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|30.10
|00:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|00:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|30.10
|00:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|30.10
|00:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4