Гузина рассказал, что у него были предложения из клубов Европы, но в «Балтике» были очень настойчивы

Боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

«В мою прошлую команду, «Радомлье», я перешел только в сентябре. На этот раз я хотел найти клуб как можно раньше, чтобы влиться в коллектив, пройти сборы и начать новый сезон в хорошей форме. Были предложения от других клубов из Словении, второй португальской лиги, но люди из «Балтики» действительно хотели видеть меня в своей команде. Они были очень настойчивы, и, что самое важное, у них было конкретное предложение. Поэтому мы быстро договорились», — приводит слова Гузина Metaratings.ru.

28-летний босниец присоединился к «Балтике» в июле 2022 года и провел за клуб 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.