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Сегодня, 14:12

В чемпионаты России по футболу планируют интегрировать новые территории

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кабмин и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу, об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — цитирует Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Таким образом, в российские футбольные лиги будут интегрированы команды из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221024/futbol-1826266902.html
РФС
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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Спартак

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Федор Чалов

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ЦСКА

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П
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