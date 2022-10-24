В чемпионаты России по футболу планируют интегрировать новые территории

Кабмин и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу, об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — цитирует Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Таким образом, в российские футбольные лиги будут интегрированы команды из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.