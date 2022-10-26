В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном увольнении Дениса Попова

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении Дениса Попова с поста главного тренера.

«Дениса Попова могут уволить? Давайте будем следить за этим. Если что-то произойдет, то мы обязательно все расскажем на официальном сайте клубе», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Уфа» в первой лиге занимает 14-е место, набрав 16 очков после 15 туров.