Гендиректор «Крыльев» не считает приоритетной задачу набрать 100 очков в ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий отметил, что задача набрать 100 очко в Олимп-ФНЛ — не приоритет для него

— «Крылья» могут забить 100 голов и набрать 100 очков в ФНЛ. Стоит ли такая статистическая задача, во-первых, и, как считаете, сами сказали, что эмоции будут не самые хорошие на последний тур, готовы ли?

— Скептически отношусь вообще ко всяким статистическим вещам. В футболе это все-таки занятое итоговое место. Всегда приятнее выиграть 3:0, чем 1:0, но, тем не менее, и там, и там это три очка. Обсуждать надо в целом сезон, а эти локальные достижения, конечно, приятны, особенно, индивидуальные для игроков. Они остаются в истории, но он не первостепенны совершенно точно.

— Есть ли некий дедлайн по формированию команды? В идеале за сколько, по-вашему, команда должно быть собрана в составе?

— Нет такого. Нужно вообще некое понимание сейчас завершить сезон, сесть и спокойно выдохнуть, понять вообще, как и с какими целями, задачами, в каком формате мы вступаем в следующий сезон

(Артем Калинин)