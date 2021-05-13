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Брянское «Динамо» не получило лицензию для выступления в ФНЛ

18:00
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Сегодня, 13 мая, комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов выдала лицензии для участия в сезоне-2021/22 девяти клубам Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Комитет принял решение выдать лицензии РФС 2 футбольным клубам «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник».

Было отказано в получении лицензии брянскому «Динамо». Клуб сможет обжаловать решение комиссии на заседании апелляционного комитета, которое пройдет 26 мая.

В нынешнем сезоне брянский клуб набрал 32 очка в 41 матче и располагается на 20-й строчке в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

Следующее заседание комиссии РФС по лицензированию клубов состоится в пятницу, 14 мая.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/10979

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