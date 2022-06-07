Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем клуба.

«Могу сразу сказать, почему мы взяли паузу после сезона. Нужно было собраться с мыслями. Нужно понять фазу, где мы находимся. На сегодняшний день мы готовы отвечать на все каверзные и не очень вопросы о том, куда движется «Уфа» и в каком направлении она двигается.

На сегодняшний день «Уфа» будет играть в ФНЛ-1. У нас есть достаточно финансирования. Задачи у команды — вернуться в РПЛ как можно быстрее. Выполнение задачи будет зависеть от нашей игры. Практически весь тренерский штаб покинул команду. Ведутся переговоры с новым главным тренером», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.