«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» и гарантировал себе третье место в ФНЛ
«Нижний Новгород» одержал крупную победу над «Спартаком-2» в матче 40-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Хозяева поле разгромили соперника со счетом 4:0.
«Нижний Новгород» набрал 84 очка и гарантировал себе как минимум третье место по итогам сезона.
Олимп — ФНЛ
40-й тур
«Нижний Новгород» — «Спартак-2» (Москва) — 4:0 (1:0)
Голы: Горбунов, 45+2 (1:0). Кавтарадзе, 49 (2:0). Момо, 89 (3:0). Калинский, 90+2 — с пенальти (4:0).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев, Маляров (Момо, 46), Темников (Зуйков, 70), Каккоев, Гоцук, Попов (Гогличидзе, 57), Горбунов (Ставпец, 84), Комолов (Шарипов, 12), Калинский, Кавтарадзе.
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Детенышев, Петрунин, Воропаев (Голосов, 75), Ташаев, Сунгатулин, Бакалюк, Мельников (Влад.Шитов, 68), Оганесян (Вит.Шитов, 68), Игнатов (Лайкин, 59), Педро Роша (Голятов, 80).
Предупреждения: Маляров, 28. Каккоев, 61. Темников, 68. Воропаев, 73. Эдиев, 79. Шарипов, 80. Петрунин, 90+1. Калинский, 90+3.
Удаление: Детенышев, 30.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
2 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Иртыш» (Омск) — 2:1 (1:1)
Голы: Сычевой, 12 (0:1). Магадиев, 24 — в свои ворота (1:1). Хозин, 78 (2:1).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков, Ужгин, Мигунов, Карташов, Капленко (Алейников, 56), Савичев (Володкин, 82), Олейников (Глушков, 79), Чочиев (Оразов, 64), Кулишев (Хохлачев, 70).
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шмыков (Киреев, 39), Шакуро, Кир.Морозов, Кротов (Кузнецов, 64), Подоксенов, Коршунов (Бурюкин, 61), Сычевой, Жустьев, Третьяков (Стефанович, 76).
Предупреждения: Третьяков, 8. Кулишев, 17. Жустьев, 41. Сычевой, 48. Чочиев, 55. Гаджибеков, 60. Оразов, 90+2.
Судья: Машлякевич (Москва).
2 мая. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Торпедо М» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (0:0)
Гол: Калмыков, 48.
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Евдокимов, Редькович, Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков (Кертанов, 90+1), Кравчук (Лях, 86), Лебеденко (Орехов, 79), Баланюк (Калмыков, 46).
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Хомуха, Журавлев, Бердников (Пугачев, 90+2), Габараев (Зенин, 54), Болонин, Мендель, Полубояринов (Павлишин, 84), Емельянов (Агаларов, 57), Николаев (Бутенко, 74), Юсупов.
Предупреждения: Евдокимов, 32. Рязанцев, 41. Юсупов, 55. Калмыков, 57. Зенин, 59. Редькович, 63. Павлишин, 90+1. Лях, 90+1.
Удаление: Зенин, 71.
Судья: Сухой (Люберцы).
2 мая. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:1 (0:1)
Гол: Машуков, 45+2.
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин (Пелих, 28), Корнюшин, Исаенко, Иванов (Ивашин, 46), Уткин, Сперцян, Григорян (Сабуа, 53), Сулейманов, Марков (Кутовой, 58), Воротников (Апеков, 76).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Губочкин, Хрипков, Горюшкин, Мосейчук, Батов, Машуков, Агеев (Макушкин, 83), Каменщиков (Альшанский, 70), Бачинский (Маричев, 75. Мнацаканян, 89).
Предупреждения: Фомин, 39. Иванов, 45.
Судья: Амелин (Тула).
2 мая. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 270 зрителей.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Велес» (Москва) — 2:0 (2:0)
Голы: Уридия, 2 (1:0). Уридия, 12 (2:0).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Первушин (Яковлев, 90+2), Потапов, Ширяев, Калугин, Денисов, Юшин (Ситдиков, 56), Кленкин (Канаев, 89), Хубаев (Петров, 77), Галиулин, Уридия (Котик, 81).
«Велес» (Москва): Косаревский, Ботака-Иобома, Малания, Кахидзе (Елисеев, 88), Котов, Кирсанов, Галоян, Родионов (Гаракоев, 72), Осипов (Фищенко, 83), Н`Диай (Йосипой, 65), Федчук (Майга, 70).
Предупреждения: Н`Диай, 12. Юшин, 49. Федчук, 67. Фищенко, 88.
Судья: Цыганок (Владивосток).
2 мая. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю