Футболисты "Мордовии" написали открытое письмо на имя Мутко с просьбой принудить клуб выплатить долги

Ряд бывших и нынешних игроков "Мордовии" написали письмо на имя главы республики Владимира Волкова и вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике Виталия Мутко. В нем футболисты просят повлиять на ситуацию с закрытием долгов по зарплате и премиальным. Игроки заявляют, что не получали деньги от саранского клуба с марта 2016 года и призывают разобраться с этим правоохранительные органы.
Авторы письма уже обращались в палату по разрешению споров РФС, органы лицензирования и трудовую инспекцию. Но "Мордовия", по их словам, не реагирует на штрафы и санкции со стороны вышеперечисленных организаций.
Под письмом подписались Далибор Стеванорвич, Милан Перендиа, Марко Ломич, Сергей Самодин, Аслан Дудиев, Евгений Гапон, Антон Бобер, Игорь Шитов, Владимир Рыков, Нукри Ревишвили, Илья Чебану, Павел Игнатович, Алексей Иванов и другие.
echo2011
Сейчас стало модным писать не только Путину,но и Кадырову.Последнему,говорят,даже эффективнее.А Мутко- это слишком мелко.
19:02
Странник-777
В России сейчас приличных игроков на 10 клубов не наберется, с учетом возможности использовать легионеров. Надо разгонять всю эту шушеру, кормящуюся за счет бюджета. Пусть переходят в статус любителей или полупрофессионалов, как в Европе. Лучше пенсии бы индексировали, как положено, а не тратили миллионы баксов на этих дармоедов.
18:25
fedland
Это стало модным. Трендом нашего супер профессионального футбола. Наши толстосумы развратили игроков огромными, жирными контрактами. А теперь не могут их потянуть, и пытаются сыграть на понижение. А те не будь дураками, чуть что сразу: "Почему я должен получать меньше миллиона долларов в год?"...
17:41
riper
Почти сезон отыграли просто так. Дурни, зачем на поле выходили. Не давать им ни копейки, пусть играют.
17:29
Монте-Кристо (Мститель) .
Пора россиянский футбол весь прикрыть. Незачем последнее бабло разбазаривать. И начать надо с Зенита. Газпром ведь банкрот. Каналы на МАТЧ ТВ он уже сокращает. Игру, Арену, Наш спорт, Боец.
17:15
футбол_2018
А что же вы сами то его не принудите????Вот же дебилы!
17:06