Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал «СЭ» итоги исполкома РФС, который признал команду московской школы чемпионом ЮФЛ. Таким образом «Чертаново» получило путевку в Юношескую Лигу УЕФА.

— Мы лидировали большую часть чемпионата и подошли к приостановке с 10-очковым отрывом, — начал Ларин. — Наша команда очень хотела доиграть и получить звание чемпиона ЮФЛ на поле. Принятое решение объективно соответствует реалиям, поскольку молодежное первенство и ЮФЛ доиграть в нынешних условиях не представляется возможным.

Перед исполкомом мы в рамках комитета детско-юношеского футбола обсудили вопросы завершения двух первенств. Я проголосовал за досрочное окончание молодежного первенства. Что касается ЮФЛ, я решил воздержаться по морально-этическим соображениям. Важно, что скоро будет создана вторая лига ЮФЛ по младшему возрасту. Это показывает, что в РФС по-настоящему занимаются детско-юношеском футболом.

— Приятно, когда труды многих лет приносят результаты?

— Да, для наших ребят это очень престижно. После того, как наша женская команда участвовала в Лиге чемпионов, я надеюсь, что и у ребят появится возможность пройти в основную сетку через «Путь чемпионов». Одного из наших футболистов в интервью спросили: «Вы хотите выйти в Юношескую Лигу УЕФА». — Он ответил: «Мы хотим ее выиграть!» (Евгений Белоусов)