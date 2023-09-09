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Сегодня, 11:00

ФНЛ: расписание матчей и трансляции игр первой лиги 9 — 11 сентября

«Сокол» сыграет с КАМАЗом в 9-м туре ФНЛ 9 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кирилл Новиков, главный тренер ФК «Нефтехимик».
Фото ФК «Нефтехимик»

С 9 по 11 сентября пройдут игры 9-го тура первой лиги. Стартует тур матчем «Сокол» — КАМАЗ. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 9-го тура первой лиги

9 сентября, суббота

«Сокол» — КАМАЗ — 16.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Шинник» — «Черноморец» — 17.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Нефтехимик» — «Кубань» — 18.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

10 сентября, воскресенье

СКА Хабаровск — «Волгарь» — 08.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Енисей» — «Родина» — 13.30
Онлайн-трансляция / «Матч Премьер»

«Ленинградец» — «Динамо Махачкала» — 18.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Алания» — «Тюмень» — 18.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

11 сентября, понедельник

«Арсенал Тула» — «Химки» — 16.30
Онлайн-трансляция / «Матч Премьер»

«Торпедо» — «Акрон» — 19.30
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
7
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
8
 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 - : -
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 - : -
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
10.09 13:30
Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 5
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 5
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 6 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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