«Сокол» сыграет с КАМАЗом в 9-м туре ФНЛ 9 сентября

С 9 по 11 сентября пройдут игры 9-го тура первой лиги. Стартует тур матчем «Сокол» — КАМАЗ. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 9-го тура первой лиги

9 сентября, суббота

«Сокол» — КАМАЗ — 16.00

Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Шинник» — «Черноморец» — 17.00

Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Нефтехимик» — «Кубань» — 18.00

Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

10 сентября, воскресенье

СКА Хабаровск — «Волгарь» — 08.00

Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Енисей» — «Родина» — 13.30

Онлайн-трансляция / «Матч Премьер»

«Ленинградец» — «Динамо Махачкала» — 18.00

Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

«Алания» — «Тюмень» — 18.00

Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

11 сентября, понедельник

«Арсенал Тула» — «Химки» — 16.30

Онлайн-трансляция / «Матч Премьер»

«Торпедо» — «Акрон» — 19.30

Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»

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