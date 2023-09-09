ФНЛ: расписание матчей и трансляции игр первой лиги 9 — 11 сентября
С 9 по 11 сентября пройдут игры 9-го тура первой лиги. Стартует тур матчем «Сокол» — КАМАЗ. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.
Расписание и трансляции матчей 9-го тура первой лиги
9 сентября, суббота
«Сокол» — КАМАЗ — 16.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»
«Шинник» — «Черноморец» — 17.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»
«Нефтехимик» — «Кубань» — 18.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»
10 сентября, воскресенье
СКА Хабаровск — «Волгарь» — 08.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»
«Енисей» — «Родина» — 13.30
Онлайн-трансляция / «Матч Премьер»
«Ленинградец» — «Динамо Махачкала» — 18.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»
«Алания» — «Тюмень» — 18.00
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»
11 сентября, понедельник
«Арсенал Тула» — «Химки» — 16.30
Онлайн-трансляция / «Матч Премьер»
«Торпедо» — «Акрон» — 19.30
Онлайн-трансляция / Официальная группа ФНЛ «ВКонтакте»
ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Родина
|8
|3
|3
|2
|13-7
|12
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
8
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
12
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|- : -
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|- : -
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|- : -
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|- : -
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|- : -
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|- : -
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|5
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0