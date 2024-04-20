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«СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей» дома. Петров сделал дубль

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«СКА-Хабаровск» дома переиграл «Енисей» в матче 28-го тура первой лиги — 3:0.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник Илья Петров. Третий мяч забил нападающий Альбек Гонгапшев.

«СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка. «Енисей» с 36 очками идет девятым.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 07:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
3:0
Енисей
Источник: Таблица первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
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0
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ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 20 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 27 14 6 7 42-31 48
2
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
3
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 27 12 8 7 42-23 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 27 11 3 13 45-38 36
10
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
11
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
12
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 СКА-Хаб. 27 9 7 11 28-29 34
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 21:00
Родина – Химки
 1 : 2
20.04 07:00
СКА-Хаб. – Енисей
 3 : 0
20.04 11:30
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
20.04 16:00
Акрон – Кубань
 - : -
20.04 16:00
Ленинградец – Сокол
 - : -
20.04 17:00
Алания – Волгарь
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
20.04 17:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
20.04 18:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 13 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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