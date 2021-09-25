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«Торпедо» с минимальным счетом уступило «Акрону» и потерпело первое поражение в сезоне

18:58
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«Торпедо» с минимальным счетом уступило «Акрону» в матче 13-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ — 0:1. Это первое поражение для москвичей в сезоне.

«Торпедо» продолжает лидировать в турнирной таблице с 28 очками, однако опережает идущий вторым «Оренбург» лишь по дополнительным показателям. При этом в последних пяти турах «Торпедо» одержало лишь 1 победу при 3 ничьих и 1 поражении. «Акрон» с 13 очками поднялся на 15-е место в таблице.

ФНЛ

13-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Чудин, 14.

«Акрон» (Тольятти): Гойло, Сагуткин, Зуев, Килин (Босов, 57), Савичев, Чудин, Песегов, Палиенко (Экра, 90), Марухин (Азаров, 58), Ефремов (Газданов, 81), Базелюк (Делькин, 82).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Енин (Полубояринов, 82), Померко, Нетфуллин (Кравчук, 46), Султонов, Лебеденко (Рязанцев, 82), Калмыков (Адаев, 59).

Предупреждения: Самсонов, 18. Азаров, 59. Кравчук, 88. Чудин, 90+2. Экра, 90+4.

Судья: Турбин (Дмитров).

25 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Перерыв

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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