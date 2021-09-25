«Торпедо» с минимальным счетом уступило «Акрону» и потерпело первое поражение в сезоне
«Торпедо» с минимальным счетом уступило «Акрону» в матче 13-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ — 0:1. Это первое поражение для москвичей в сезоне.
«Торпедо» продолжает лидировать в турнирной таблице с 28 очками, однако опережает идущий вторым «Оренбург» лишь по дополнительным показателям. При этом в последних пяти турах «Торпедо» одержало лишь 1 победу при 3 ничьих и 1 поражении. «Акрон» с 13 очками поднялся на 15-е место в таблице.
ФНЛ
13-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Чудин, 14.
«Акрон» (Тольятти): Гойло, Сагуткин, Зуев, Килин (Босов, 57), Савичев, Чудин, Песегов, Палиенко (Экра, 90), Марухин (Азаров, 58), Ефремов (Газданов, 81), Базелюк (Делькин, 82).
«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Енин (Полубояринов, 82), Померко, Нетфуллин (Кравчук, 46), Султонов, Лебеденко (Рязанцев, 82), Калмыков (Адаев, 59).
Предупреждения: Самсонов, 18. Азаров, 59. Кравчук, 88. Чудин, 90+2. Экра, 90+4.
Судья: Турбин (Дмитров).
25 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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