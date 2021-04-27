«Факел» продлил контракт с полузащитником Акбашевым
15:56
«Факел» продлил контракт с полузащитником Романом Акбашевым, сообщает в Twitter пресс-служба ФНЛ 27 апреля.
Он пополнил команду перед стартом сезона-2020/21 и на данный момент в 35 матчах забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.
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