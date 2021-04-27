«Факел» продлил контракт с полузащитником Акбашевым

«Факел» продлил контракт с полузащитником Романом Акбашевым.



Он пополнил команду перед стартом сезона-2020/21 и на данный момент в 35 матчах забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.#ФНЛ #фнлништяк #vkfootball pic.twitter.com/96AlY6i8rX