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«Факел» продлил контракт с полузащитником Акбашевым

15:56
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«Факел» продлил контракт с полузащитником Романом Акбашевым, сообщает в Twitter пресс-служба ФНЛ 27 апреля.

Он пополнил команду перед стартом сезона-2020/21 и на данный момент в 35 матчах забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

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