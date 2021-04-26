Андрей Мендель со следующего сезона будет выступать за «Факел»
17:35
Полузащитник «Волгаря» Андрей Мендель стал игроком «Факела». 26-летний россиянин будет выступать за воронежский клуб в сезоне-2021/22, сообщает пресс-служба клуба 26 апреля в Instagram.
Контракт Менделя с «Волгарем» истекает в мае, поэтому «Факел» смог подписать игрока. Это первый трансфер в ФНЛ на следующий сезон.
В 27 матчах текущего чемпионата Олимп — ФНЛ хавбек забил один мяч, сделал один результативный пас и заработал 14 предупреждений.
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