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Андрей Мендель со следующего сезона будет выступать за «Факел»

17:35
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Полузащитник «Волгаря» Андрей Мендель стал игроком «Факела». 26-летний россиянин будет выступать за воронежский клуб в сезоне-2021/22, сообщает пресс-служба клуба 26 апреля в Instagram.

Контракт Менделя с «Волгарем» истекает в мае, поэтому «Факел» смог подписать игрока. Это первый трансфер в ФНЛ на следующий сезон.

В 27 матчах текущего чемпионата Олимп — ФНЛ хавбек забил один мяч, сделал один результативный пас и заработал 14 предупреждений.

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