Сергей Юран: «Зачем писать, что я решил уйти из «СКА-Хабаровска»? Что это за вбросы?»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что он принял решение не продлевать контракт с клубом и покинет команду в конце сезона.

«Я не понимаю, откуда появляются такие вбросы в СМИ?! Неужели сложно мне позвонить? Чемпионат еще не закончился, а уже пишут, что я принял решение... Что это вообще такое?», — сказал Юран.

«Когда меня приглашали в «СКА-Хабаровск», губернатор поставил передо мной несколько задач. Вытащить команду из подвала турнирной таблицы, обезопасит место в ФНЛ и попасть в весеннюю часть Кубка России. Что и было сделано. Сейчас мы прилетели на игру в Омск. Когда вернемся в Хабаровск, встретимся с губернатором, обговорим перспективы и задачи на будущий сезон. Никаких решений по поводу моего будущего нет. Сейчас мы думаем о завершении сезона. Четыре матча нужно провести максимально сконцентрировано. Просто удивляет, что СМИ запускают такую непроверенную информацию. Хотите узнать — звоните. А не выдумывайте. Мой нынешний контракт с «СКА-Хабаровск» рассчитан до конца этого сезона. Закончится чемпионат — сядем и все решим», — сказал тренер.

Под руководством Юрана «СКА-Хабаровск» идет на 11-м месте в турнирной таблице Олимп-ФНЛ по итогам 38 туров.

(Виталий Айрапетов)