Спортивный директор «Родины»: «У нас не было планов приглашать в команду Идову»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику Брайану Идову.

«Нет, приглашать Брайана в первую команду планов не было. Не было не потому, что нас не устраивает нынешнее состояние Идову, а потому что нас полностью устраивают наши защитники. У них есть и текущий уровень, и перспектива для роста», — приводит слова Зинина Legalbet.

После 24 туров первой лиги «Родина» занимает пятое место с 40 очками. Последним клубом 31-летнего Идову были «Химки», которые он покинул в 2023 году. С марта 2024-го футболист играет в медиалиге.