Евгений Макеев: "Хочу быть полезным "Ротору" и радовать болельщиков красивой игрой"

Новичок "Ротора" защитник Евгений Макеев прокомментировал свой переход.

- С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - У "Ротора" богатая история и традиции. В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой.

29-летний футболист долгое время выступал за "Спартак" и провел за красно-белых 202 матча, позже он играл за "Ростов", а его последним клубом был "Сочи". Также на счету Макеева три игры за сборную России.

"Ротор" выступает в чемпионате Олимп-ФНЛ и после 24 туров занимает 15-е место. От зоны вылета команду отделяют всего три очка.