«Енисей» вырвал ничью в матче с «Армавиром»
«Армавир» в гостях сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Красноярске. В составе хозяев отличился полузащитник Константин Савичев, у «Армавира» — нападающий Иван Иванченко.
«Енисей» с 15 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир» — 12-я строчка и 19 баллов.
Олимп — ФНЛ
17-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Армавир» — 1:1 (0:1)
Голы: Иванченко, 3 (0:1). Савичев, 88 (1:1).
«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Бугаев, Клещенко, Ужгин, Гасанов, Ланин (Харитонов, 74), Ломакин (Делькин, 80), Савичев, Зотов, Саркисов (Хубулов, 65), Долгов (Лескано, 60).
«Армавир»: Матюша, Кутин, Васильев, Мирошниченко, Хайруллов, Безлихотнов (Думбья, 58), Поляков (Лусикян, 81), Гурфов, Замалиев, Калмыков (Падерин, 65), Иванченко (Переверзев, 85).
Предупреждения: Гурфов, 25. Безлихотнов, 29. Замалиев, 90. Кутин, 90+1. Безлихотнов, 90+5.
Удаление: Гурфов, 55.
Судья: Кукуляк (Калуга).
12 октября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».
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