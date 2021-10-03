«Енисей» в гостях победил «Нефтехимик»
3 октября в Нижнекамске состоялся матч 15-го тура Олимп ФНЛ между местным «Нефтехимиком» и «Енисеем». Встреча завершилась победой гостей из Красноярска со счетом 3:2.
«Енисей» с 17 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Нефтехимика» 24 очка и 7-я позиция.
ФНЛ
15-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (1:0)
Голы: Уридия, 32 — с пенальти (1:0). Комков, 64 (1:1). Комков, 67 (1:2). Котик, 78 (2:2). Скворцов, 90 — с пенальти (2:3).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников (Чичерин, 84), Родионов (Баранов, 62), Москвичев (Талалай, 78), Юшин, Емельянов (Котик, 78), Денисов (Дворецков, 48), Уридия.
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Сухомлинов (Масловский, 62), Кичин, А.Рукас, Феррейра, Ланин (Зотов, 49), Песиков, Комков (Т.Рукас, 78), Иванов, Саная (Скворцов, 48), Канаплин (Чибисов, 82).
Предупреждения: Кичин, 16. Ланин, 19. Феррейра, 41. Ширяев, 56. Баранов, 63. Масловский, 71. Кичин, 74. Т.Рукас, 80. Котов, 88. Баранов, 90+1.
Судья: Шафеев (Волгоград).
3 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю