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«Факел» обыграл «Текстильщик», КАМАЗ выиграл у «Краснодара-2»

19:00

«Факел» победил «Текстильщик» (3:0) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

В параллельной игре КАМАЗ победил «Краснодар-2» (2:0).

Олимп-ФНЛ

15-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:0 (1:0)

Голы: Аппаев, 20 (1:0). Максимов, 54 (2:0). Акбашев, 78 (3:0).

«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Черов, Дашаев, Магаль (Пейчинович, 83), Дмитриев (Мастерной, 73), Мендель (Седов, 83), Акбашев, Никитин, Максимов (Кулишев, 73), Аппаев (Царукян, 85).

«Текстильщик» (Иваново): Едапин, Карпов, Губочкин, Макушкин (Мосейчук, 72), Хрипков (Стеклов, 79), Обивалин, Аванесян, Пруцев (Машуков, 72), Горюшкин, Н`Диайe (Сергеев, 79), Гогричиани.

Предупреждения: Магаль, 45+2. Горюшкин, 86.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

3 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:0 (0:0)

Голы: Морозов, 76 (1:0). Янушковский, 90+1 (2:0).

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Морозов, Хомуха, Аюкин, Бевеев (Янушковский, 71), Абазов, Магомадов, Свежов (Кириллов, 90+2), Гаглоев (Османов, 83), Калугин (Игнатенко, 90+2), Мусаев (Казимир, 71).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Бородин, Иванов, Корнюшин, Манелов, Черников, Кривцов (Самко, 84), Рейхмен, Апеков (Сабуа, 69), Олусегун.

Предупреждения: Аюкин, 55. Казимир, 72. Куликов, 90+2.

Судья: Фролов (Москва).

3 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 1
2-й тайм

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 2
Матч завершен

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51

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Евгений Петров все материалы автора

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