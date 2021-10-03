«Факел» обыграл «Текстильщик», КАМАЗ выиграл у «Краснодара-2»
«Факел» победил «Текстильщик» (3:0) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.
В параллельной игре КАМАЗ победил «Краснодар-2» (2:0).
Олимп-ФНЛ
15-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:0 (1:0)
Голы: Аппаев, 20 (1:0). Максимов, 54 (2:0). Акбашев, 78 (3:0).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Черов, Дашаев, Магаль (Пейчинович, 83), Дмитриев (Мастерной, 73), Мендель (Седов, 83), Акбашев, Никитин, Максимов (Кулишев, 73), Аппаев (Царукян, 85).
«Текстильщик» (Иваново): Едапин, Карпов, Губочкин, Макушкин (Мосейчук, 72), Хрипков (Стеклов, 79), Обивалин, Аванесян, Пруцев (Машуков, 72), Горюшкин, Н`Диайe (Сергеев, 79), Гогричиани.
Предупреждения: Магаль, 45+2. Горюшкин, 86.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
3 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:0 (0:0)
Голы: Морозов, 76 (1:0). Янушковский, 90+1 (2:0).
КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Морозов, Хомуха, Аюкин, Бевеев (Янушковский, 71), Абазов, Магомадов, Свежов (Кириллов, 90+2), Гаглоев (Османов, 83), Калугин (Игнатенко, 90+2), Мусаев (Казимир, 71).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Бородин, Иванов, Корнюшин, Манелов, Черников, Кривцов (Самко, 84), Рейхмен, Апеков (Сабуа, 69), Олусегун.
Предупреждения: Аюкин, 55. Казимир, 72. Куликов, 90+2.
Судья: Фролов (Москва).
3 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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