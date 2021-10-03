«Балтика» в первом матче при Игнашевиче сыграла вничью с «Олимпом-Долгопрудный»
«Балтика» и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Накануне новым главным тренером калининградцев был назначен Сергей Игнашевич.
ФНЛ
15-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:1 (0:1)
Голы: Коротаев, 22 — с пенальти (0:1). Казаев, 56 (1:1).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Остоич, Сергеев (Лазарев, 66), Макарчук, Казаев, Кузьмин (Кашчелан, 46), Гелоян (Попов, 66), Альшин, Кленкин (Джамилов, 80), Муртазаев (Денисов, 55).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Большаков, Алексеев (Гудков, 55), Кутин, Герчиков, Лоуренс, Ада (Балахонцев, 66), Косянчук, Коротаев (Бахтияров, 77), Тарасенко, Булия.
Предупреждения: Казаев, 16. Сергеев, 23. Кузьмин, 26. Ада, 27. Лоуренс, 70. Попов, 77. Косянчук, 78. Балахонцев, 88.
Удаление: Остоич, 47.
Судья: Матюнин (Москва).
3 октября. Калининград. Стадион «Калининград».
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