Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Балтика» в первом матче при Игнашевиче сыграла вничью с «Олимпом-Долгопрудный»

20:56
Теги:

«Балтика» и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Накануне новым главным тренером калининградцев был назначен Сергей Игнашевич.

ФНЛ

15-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:1 (0:1)

Голы: Коротаев, 22 — с пенальти (0:1). Казаев, 56 (1:1).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Остоич, Сергеев (Лазарев, 66), Макарчук, Казаев, Кузьмин (Кашчелан, 46), Гелоян (Попов, 66), Альшин, Кленкин (Джамилов, 80), Муртазаев (Денисов, 55).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Большаков, Алексеев (Гудков, 55), Кутин, Герчиков, Лоуренс, Ада (Балахонцев, 66), Косянчук, Коротаев (Бахтияров, 77), Тарасенко, Булия.

Предупреждения: Казаев, 16. Сергеев, 23. Кузьмин, 26. Ада, 27. Лоуренс, 70. Попов, 77. Косянчук, 78. Балахонцев, 88.

Удаление: Остоич, 47.

Судья: Матюнин (Москва).

3 октября. Калининград. Стадион «Калининград».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Локомотив» — «Ростов»: судья простил Живоглядова, в ворота хозяев не назначен пенальти
«Ливерпуль» и «Ман Сити» выдали космический матч. Салах включил режим бога, но этого не хватило для победы
«Иранец не мог скинуть 100 граммов. Тренер взял и ударил его по носу. Пошла кровь. Вес был сделан»
«Фол Азмуна — это желтая карточка. Но зачем Хашиг назвал «Сочи» питерской командой?!» Орлов об удалении форварда «Зенита», «заговоре» против «Краснодара» и форме Дзюбы
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд