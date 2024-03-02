«Енисей» обыграл «Торпедо», Тихонов забил единственный гол

«Енисей» в матче 21-го тура ФНЛ обыграл «Торпедо» со счетом 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил Денис Тихонов. На 54-й минуте полузащитник москвичей Игорь Горбунов получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Енисей» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Торпедо» с таким же количеством очком — на девятой строчке.