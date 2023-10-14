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Сегодня, 21:39

Игроки «Енисея» набросились на бол-боя после поражения от «Химок»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Конфликт игроков «Енисея» с бол-боем.
Фото Скриншот трансляции матча

Футболисты «Енисея» побежали выяснять отношения с бол-боем после финального свистка матча с «Химками» (0:1) в 14-м туре Мелбет-Первой лиги.

Сразу после финального свистка голкипер красноярцев Евгений Ставер побежал к бол-бою, который несколько раз сразу не передал ему мяч по ходу встречи.

Эпизод завершился красной карточкой для 25-летнего вратаря.

Футбол
ФК Енисей
ФК Химки
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«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» Тула: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
4
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
5
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
12
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
13
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 14 4 3 7 17-18 15
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 1 : 1
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 4 : 0
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 2 : 2
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 1 : 0
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 1 : 0
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 1 : 0
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 2 : 1
14.10 18:00
Химки – Енисей
 1 : 0
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

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