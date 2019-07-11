"Енисей" подписал контракт с экс-игроком "Спартака" и "Динамо"

"Енисей" подписал двухлетний контракт с полузащитником Александром Зотовым, сообщается в официальном Twitter клуба.
До подписания соглашения 28-летний полузащитник находидся в статусе свободного агента, а прошлый сезон провел в аренде у красноярского клуба, сыграв 25 матчей и забив 1 гол.
В 2008 году Зотов дебютировал за основной состав "Спартака". С 2011 года выступал на правах аренды за другие клубы – "Жемчужину-Сочи", "Томь", "Шинник", "Арсенал", а также "Динамо".
28-летний полузащитник Александр Зотов на правах свободного агента подписал с "Енисеем" контракт, рассчитанный на два года. https://t.co/9rSjt8SazX pic.twitter.com/dxwNqVyjWs– ФК "Енисей" (@FCEnisey) July 11, 2019
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