"Енисей" подписал контракт с экс-игроком "Спартака" и "Динамо"

"Енисей" подписал двухлетний контракт с полузащитником Александром Зотовым, сообщается в официальном Twitter клуба.

До подписания соглашения 28-летний полузащитник находидся в статусе свободного агента, а прошлый сезон провел в аренде у красноярского клуба, сыграв 25 матчей и забив 1 гол.

В 2008 году Зотов дебютировал за основной состав "Спартака". С 2011 года выступал на правах аренды за другие клубы – "Жемчужину-Сочи", "Томь", "Шинник", "Арсенал", а также "Динамо".