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«Енисей» оштрафован на 7,5 миллиона рублей за плохие результаты

11:36
Игроки «Енисея». Фото ФК «Енисей»
Игроки «Енисея». Фото ФК «Енисей»

Министерство спорта Красноярского края осталось недовольно выступлением «Енисея» в 2020 году и приняло решение наложить на клуб денежный штраф, сообщает Sibnovosti.ru.

По итогам сезона-2019/20 клуб занял 14-е место в чемпионате ОЛИМП-ФНЛ, несмотря на поставленную задачу — шестая строчка в турнире. Было принято решение оштрафовать клуб на 7,5 миллиона рублей — эти деньги выделялись клубу из бюджетных средств перед началом сезона, теперь «Енисей» должен будет их вернуть.

Футболисты обращались в суд с просьбой об аннулировании штрафа, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. 20 августа суд отказал «Енисею» в прошении.

Дополнительная информация:

https://krsk.sibnovosti.ru/sport/396590-minsport-kraya-oshtrafoval-fk-enisey-na-7-5-millionov-rubley-za-plohie-rezultaty-v-2020-godu

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Сергей Ревенко все материалы автора

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