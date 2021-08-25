«Енисей» оштрафован на 7,5 миллиона рублей за плохие результаты

Министерство спорта Красноярского края осталось недовольно выступлением «Енисея» в 2020 году и приняло решение наложить на клуб денежный штраф, сообщает Sibnovosti.ru.

По итогам сезона-2019/20 клуб занял 14-е место в чемпионате ОЛИМП-ФНЛ, несмотря на поставленную задачу — шестая строчка в турнире. Было принято решение оштрафовать клуб на 7,5 миллиона рублей — эти деньги выделялись клубу из бюджетных средств перед началом сезона, теперь «Енисей» должен будет их вернуть.

Футболисты обращались в суд с просьбой об аннулировании штрафа, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. 20 августа суд отказал «Енисею» в прошении.