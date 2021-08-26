«Ситуацию «Енисея» можно отнести к форс-мажорной, однако...» Минспорт прокомментировал штраф клуба

Министерство спорта прокомментировало ситуацию с «Енисеем». Согласно сообщению, футбольный клуб не выполнил условия федерального законодательства, а именно постановление правительства РФ №1492.

«Согласно этому постановлению, для всех автономных некоммерческих организаций, в том числе и ФК «Енисей» при выделении субсидии устанавливаются показатели результативности. В 2020 году футбольный «Енисей» эти показатели не выполнил. Мужская команда по итогам сезона-2019/20 заняла 14-е место в ФНЛ, а по планам должна была занять шестое. Женская футбольная команда заняла лишь 7седьмое место в суперлиге, а по планам должна была выйти на шестое место», — приводит Sibnovosti.ru сообщение Минспорта.

Теперь «Енисей» должен вернуть в региональный бюджет часть полученной субсидии в размере 7450,4 тысячи рублей. Также сообщается, что остальные клубы края выполнили взятые на себя обязательства, поэтому полученные средства остаются в бюджетах профессиональных команд.

«Министерство спорта понимает, что ситуацию, в которую попал ФК «Енисей», можно отнести к форс-мажорной, однако прямых указаний в законодательстве на этот счет не установлено. Такие же правила распространяются на все автономные некоммерческие организации, действующие на территории России», — сообщил Минспорт.

В настоящее время у клуба сохраняется возможность обжаловать данное решение в суде.