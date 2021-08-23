«Краснодар-2» взял в аренду 19-летнего нападающего из Нигерии

Линию нападения «Краснодара-2» пополнил 19-летний нападающий Олакунле Олусегун Джуниор, перешедший к черно-зеленым из болгарского «Ботева». Арендное соглашение между клубами подписано до конца июня 2022 года, сообщает сайт российской команды.

В июне 2019 года перешел в ФК «Виста» из Геленджика, откуда в сентябре 2020-го перебрался в ФК «Фремад Амагер» (Копенгаген), выступающий в первом дивизионе чемпионата Дании. За датчан форвард провел 40 официальных встреч, в которых отметился 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За сборную Нигерии (U17) Олусегун сыграл 10 матчей, трижды поразив сетку ворот соперников.

В августе 2021 года нападающий был выкуплен болгарским клубом «Ботев» из Пловдива и сразу отдан в аренду «быкам». В ближайшее время Олакунле Олусегун будет внесен в заявку «Краснодара-2».