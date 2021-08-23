Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Краснодар-2» взял в аренду 19-летнего нападающего из Нигерии

18:39
Теги:

Линию нападения «Краснодара-2» пополнил 19-летний нападающий Олакунле Олусегун Джуниор, перешедший к черно-зеленым из болгарского «Ботева». Арендное соглашение между клубами подписано до конца июня 2022 года, сообщает сайт российской команды.

В июне 2019 года перешел в ФК «Виста» из Геленджика, откуда в сентябре 2020-го перебрался в ФК «Фремад Амагер» (Копенгаген), выступающий в первом дивизионе чемпионата Дании. За датчан форвард провел 40 официальных встреч, в которых отметился 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За сборную Нигерии (U17) Олусегун сыграл 10 матчей, трижды поразив сетку ворот соперников.

В августе 2021 года нападающий был выкуплен болгарским клубом «Ботев» из Пловдива и сразу отдан в аренду «быкам». В ближайшее время Олакунле Олусегун будет внесен в заявку «Краснодара-2».

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/teams/team2/news/object/?object_id=140021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Грязная самба: блеск и жуть бразильских карнавалов
В Кремле отреагировали на слова Меркель о конфликте в Донбассе
Почему на убывающую Луну нельзя давать деньги в долг
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд