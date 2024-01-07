«Родина» объявила о переходе защитника минского «Динамо» Ориньо

«Родина» оформила переход защитника минского «Динамо» Ориньо, сообщает пресс-служба российского клуба.

До выступлений за «Динамо» 28-летний бразилец играл в составе «Флуминенсе» и «Сантоса».

За минчан Ориньо провел 58 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Игрок является действующим чемпионом Белоруссии и лучшим защитником чемпионата.