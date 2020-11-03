Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Экс-гендиректор «Химок» Василий Иванов возглавил спортивный департамент ФНЛ

11:06
Теги:

ФНЛ на официальном сайте сообщила о кадровых изменениях.

«Директором спортивного департамента стал экс-генеральный директор «Химок» Василий Иванов. Именно при нем подмосковная команда вышла в финал Кубка России и завоевала путевку в премьер-лигу. Прежний спортивный директор Сергей Бондарь стал советником президента ФНЛ.

Директором департамента развития и маркетинга назначен бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая", — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/10165/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир