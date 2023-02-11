Сергей Фельдман станет новым генеральным директором «Кубани»

Футбольный функционер Сергей Фельдман станет новым генеральным директором «Кубани», сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, Фельдман уже прилетел в «Краснодар». О его назначении может быть объявлено 13 февраля.

Ранее Фельдман руководил хабаровским СКА.

Последнее место работы функционера — брянское «Динамо», в которое он пришел в 2021 году.