Дубль Вотинова принес брянскому «Динамо» победу над «Томью»

«Томь» проиграла брянскому «Динамо» (0:2) в матче 5-го тура первенства Олимп-ФНЛ.

В составе гостей дублем отличился нападающий Максим Вотинов. На 84-й минуте у хозяев заработал красную карточку защитник Сергей Бугриев.

Благодаря победе над «Томью» брянское «Динамо» вышло на 6-ю строчку в турнирной таблице. Поражение стало для томичей четвертым в сезоне-2020/21.

Олимп — ФНЛ

5-й тур

«Томь» (Томск) — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:2 (0:1)

Голы: Вотинов, 7 (0:1). Вотинов, 86 (0:2).

«Томь» (Томск): Вавилин, Бугриев, Зуев, Каленкович, Бычков, Андреев (Текучев, 29. Дмитриев, 79), Казанков, Талалай, Шалаев (Буранов, 55), Визнович (Киреенко, 55), Долгов (Каменщиков, 69).

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Крючков, Хайманов, Луканченков, Васильев, Сапаев, Першин (Дрогунов, 62), Баранов (Укомский, 87), Мараев (Агуреев, 87), Чиркин (Сорокин, 77), Вотинов (Шебанов, 90+1).

Предупреждения: Чиркин, 21. Долгов, 27. Бычков, 37. Текучев, 54. Зуев, 85. Сорокин, 89.

Удаление: Бугриев, 84.

Судья: Матюнин (Москва).

22 августа. Томск. Стадион «Труд».